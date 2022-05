Il Napoli oggi si è allenato in vista del Genoa, una partita molto delicata per i genovesi, mentre gli azzurri hanno già raggiunto l’obiettivo della Champions League; ovviamente, la sfida di domenica al Maradona sarà importante per un motivo preciso.

Infatti, sarà l’ultima del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, davanti ai suoi tifosi, e chissà che domenica non possa arrivare il goal che gli permetterebbe di superare Marek Hamsik.

Di sicuro, la società, con i suoi profili, ha già fatto salire il magone e la nostalgia con questo post:

Questa foto di Mertens e Insigne fa venire il magone un po’ a tutti, perché sarà l’ultima volta dei due tenori insieme al Maradona, per una coppia che conta 269 goal a testa.