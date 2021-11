Durante la trasmissione Tiki Taka è andato in scena un acceso dibattito sul (mancato) rinnovo di Lorenzo Insigne. Secondo Massimo Mauro, è impensabile che il Napoli non sia ancora riuscito a far mettere la firma per il prolungamento di contratto al proprio capitano, ma pronta è arrivata la replica di Raffaele Auriemma, che sostiene un’opinione contraria. Di seguito il video: