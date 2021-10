Tra ieri e oggi è circolata sui social una foto che ritrae una nuova maglia del Napoli disegnata in onore di Diego Armando Maradona (clicca qui per saperne di più). Tempo qualche ora ed è arrivata la risposta del figlio del Pibe de Oro, Diego Junior, che su Instagram scrive così: “Non autorizzata! Noi eredi siamo sconcertati…”. Molto probabilmente la nuova divisa esiste, ma manca l’autorizzazione per quanto riguarda l’immagine del campione argentino.