Il Napoli si è allenato in data odierna a Castel Volturno. Alla seduta hanno presenziato gli azzurri rimasti a Napoli poichè non convocati dalle rispettive nazionali. Tra i calciatori scesi in campo si vedono anche alcuni titolari come Manolas, Fabian Ruiz e Mario Rui. Di seguito tutte le foto:









Fonte: SSC Napoli.