Josè Mourinho ha un grande pregio: sa entrare in empatia con la maggior parte dei giocatori che ha avuto e che ha allenato, come testimoniano adesso anche i giocatori della Roma. Infatti, non per caso è definito lo Special One.

L’allenatore portoghese ha dimostrato questo suo pregio anche sui social con un giocatore che desiderava in giallorosso, ma che ancora non ha avuto: stiamo parlando di Xhaka, mediano dell’Arsenal che lo Special One voleva per rinforzare la Roma.

Ebbene, in questi giorni, il mediano svizzero ha contratto il Covid e non potrà giocare la sfida contro l’Italia stasera: a scapito del giocatore, c’è da dire che il mediano inglese non ha ancora deciso se fare il vaccino o meno. E proprio su questo punto, Mourinho lo ha ripreso sui social invitando a fare il vaccino. Ecco la foto del post: