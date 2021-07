Alex Meret è uno dei grandi protagonisti del Napoli di questa stagione e meritatamente sta facendo parte della selezione di Mancini all’Europeo, nonostante sia l’unico giocatore dei 26 a non aver fatto un minuto.

Ma, nonostante ciò, in un gruppo così unito e così importante, non è importante chi gioca e chi non gioca, chi è titolare e chi non è titolare e i primi a ribadire questo concetto sono gli stessi calciatori.

In quest’ottica, bisogna leggere il post di Alex Meret che su Instagram celebra la finale raggiunta ieri dagli azzurri. Questo il post: