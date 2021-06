VIDEO – Il Napoli ripercorre tutti i gol di Victor Osimhen in stagione

Il Napoli, con un video pubblicato sui social, ripercorre tutti i gol di Victor Osimhen, in questa stagione.

Il nigeriano ha totalizzato 24 presenze e 10 gol, in questa stagione. Arrivato la scorsa estate, realizza il suo primo gol nella vittoria contro l’Atalanta e, contro il Bologna, la decide lui, realizzando la rete che regalò la vittoria agli azzurri. Tra infortunio alla spalla e positività al Covid, resta ai box per due mesi e mezzo e rientra in campo il 24 gennaio 2021. Ritrova il gol in campionato contro il Bologna, il 7 marzo. La sua prima doppietta la realizza contro lo Spezia.

Il video dei gol: