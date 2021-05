Gennaro Gattuso, ormai da una settimana, non è più l’allenatore del Napoli; purtroppo, rimane il dispiacere di alcuni tifosi per l’epilogo della sua stagione sia per l’epilogo della sua avventura.

Ma, sicuramente l’aspetto dove Gattuso ha sicuramente avuto successo è la gestione del gruppo; infatti, l’allenatore calabrese ha preso una squadra totalmente disastrata e lesionata dalla gestione Ancelotti e l’ha saputa ricostruire, tanto che Spalletti dovrà ripartire da quest’eredità.

A testimonianza di queste parole, l’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane, ha incontrato Gattuso in Costiera e hanno pranzato insieme, immortalando il momento in una storia su Instagram. Questa la storia: