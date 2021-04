Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è sbarcato all’aeroporto di Capodichino per venire a seguire la squadra da vicino in vista del match di domani sera contro l’Inter. Il patron inoltre potrebbe anche andare a trovare la squadra in ritiro per motivarla ancora di più per il match non semplice che li vedrà di scena allo stadio Maradona (dove ADL sarà presente). Ecco le foto di MondoNapoli: