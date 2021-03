VIDEO – Il Napoli ricorda un’emozionante vittoria contro la Roma all’Olimpico

In occasione del match di domani contro la Roma, la SSC Napoli ha ricordato con un video sui propri canali ufficiali la vittoria centrata all’Olimpico contro i giallorossi nella stagione 2016/2017. Gli azzurri, allenati da Maurizio Sarri, vinsero per 1-2 in una partita non priva di emozioni. Una doppietta di Dries Mertens sembrava aver abbattuto gli avversari, che poi riuscirono a riaprirla con Strootman dopo aver colpito un paolo con Salah. E nel finale una super parata di Pepe Reina negò a Perotti il gol del pareggio regalando i tre punti ai partenopei. Di seguito il post del club