Il Napoli quest’oggi si è allenato a Castel Volturno per preparare la sfida di ritorno contro il Granada in Europa League, prevista per domani. Ecco di seguito alcune foto pubblicate dal club sui propri canali ufficiali, nelle quali si intravede anche qualche giovane che senza dubbio sarà convocato per domani.

Gattuso

Dries Mertens

Eljif Elmas

Mario Rui

Lorenzo Insigne

Kalidou Koulibaly

Fabian Ruiz

Fonte foto: SSC Napoli