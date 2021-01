VIDEO – Tutto pronto al Mapei Stadium: la carica di Koulibaly

Tutto pronto al Mapei Stadium, per la finalissima di Supercoppa tra Juventus e Napoli. Sono gli ultimi momenti per i calciatori, per manifestare, anche sui social, la carica per il match.

Uno tra questi è Kalidou Koulibaly, il pilastro della difesa azzurra, che già nel 2014 fu uno dei protagonisti della vittoria partenopea a Doha.

il senegalese, su Instagram, ha caricato l’ambiente, pubblicando il video della sua maglia pronta negli spogliatoi, con sottofondo la canzone Can’t Hold Us, dal significato simbolico:

“Possiamo tornare indietro? Questo è il momento. Stanotte è la notte giusta, combatteremo finchè sarà tutto finito”.

Il video: