Questa sera, in campo per la Supercoppa italiana, si ritroveranno di nuovo, faccia a faccia, Juventus e Napoli. Come nel 2014, quando uno dei protagonisti della vittoria azzurra fu Rafael Cabral.

E’ proprio il portiere, oggi, a lasciare un messaggio alla squadra, da tifoso:

“Questa sera c’è di nuovo la Supercoppa contro la Juventus. Però questa volta ci sarò da tifoso. Forza Napoli sempre. Forza ragazzi”.

Il post: