TWEET – Alvino contro Gattuso: “Perchè si ostina a fare questa scelta?”

Carlo Alvino, giornalista, ha criticato il match del Napoli, su Twitter, puntando soprattutto sulla scelta di Gattuso di schierare ancora Fabian Ruiz in un centrocampo a due:

“Una squadra debole caratterialmente, fragile dal punto di vista nervoso e che è rimasta con la testa all’espulsione di Insigne a Milano. Completamente scarica e svuotata di motivazioni. Nessun alibi per le assenze, il Napoli non è mai sceso in campo, Prestazione imbarazzante. La peggiore della gestione Gattuso, che si ostina a proporre Fabian (facendo male a lui e a se stesso) in un centrocampo a due. L’unica cosa positiva è che peggio di cosi non si può. Vero Gattuso?”.

Il tweet: