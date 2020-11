VIDEO – “C’è solo un Maradona”, canta Napoli e celebra il più grande della storia del calcio

Diego Armando Maradona, il nome della leggenda del calcio mondiale. Un uomo con una vita difficile e preoccupante ma che ha lasciato un segno indelebile in chiunque l’abbia conosciuto, visto o sentito.

In Argentina la camera ardente è stata chiusa da quasi un’ora ma la folla non smette di crearsi.

A Napoli l’anima di Diego è tra la gente che si è radunata all’esterno dello stadio partenopeo e che canta senza sosta per far sentire al Diez che la città che l’ha accolto come un figlio non lo dimenticherà mai. Infatti continuano i toccanti momenti, con i tifosi che hanno organizzato una fiaccolata in attesa del bus che porterà la squadra al San Paolo per il match di EL.

I VIDEO: