Koulibaly: «250 partite in maglia azzurra: un traguardo di cui sono orgoglioso»

“250 partite ufficiali in maglia azzurra: un traguardo di cui sono orgoglioso ma che avrei voluto festeggiare con una vittoria”.

Ha esordito così Kalidou Koulibaly – attraverso il proprio account di Twitter – per celebrare la 250esima presenza in maglia azzurra. Del resto, ieri il difensore senegalese ieri è sceso in campo contro l’AZ Alkmaar da capitano, per la seconda volta in questa stagione.