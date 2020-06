Tramite il profilo ufficiale dell’Europa League, la UEFA ha pubblicato un video che mostra le 4 reti messe a segno da Edinson Cavani in quel Napoli–Dnipro 4-2. La partita, giocatasi nel 2012, era valevole per la quarta giornata dei gironi di Europa League. Una sfida vinta praticamente da un solo calciatore, che adesso sembra essere destinato a dire addio al PSG dopo 7 anni. Di seguito il tweet:

⚽️⚽️⚽️⚽️



🇺🇾 Flashback to Cavani's four-goal performance for Napoli in 2012 💙#UEL | @sscnapoli pic.twitter.com/CzNwtybmHj