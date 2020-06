Risposta piccata e diretta, quella del Governatore della Regione Campania che replica prontamente alle critiche mossegli da Matteo Salvini.

Il segretario della Lega non ha esitato a gettare fango sulle istituzioni e sui tifosi azzurri, all’indomani dei festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia ai danni della Juventus.

Di seguito, uno dei video sulla pagina Facebook di MondoNapoli.it circa la risposta di De Luca:

“Rinnovo i miei complimenti a Gattuso e poi, se mi è permesso, glieli estendo a doppio per aver avuto il merito di rendere la bellezza del ‘catenaccio’. E’ stato meraviglioso, a patto che – come nel caso del Napoli – si poggi su una difesa solida ed un attacco rapido come quello formato da Insigne e Mertens”.

“Ci stiamo godendo questo momento. Non come quel politico sovranista che – pur stando in una serata con una donna bellissima – passava il tempo a scrivere dei tweet sui broccoletti e radicchio. Siamo di una pasta diversa”.