Oggi, 25 maggio, in Argentina è festa nazionale. Si festeggia infatti l’inizio della guerra d’indipendenza albiceleste, la cosiddetta “revolucion de mayo”. In ricordo dell’evento, la SSC Napoli ha pubblicato – sul proprio account Twitter in lingua spagnola – una top 11 celebrativa dei calciatori argentina più importanti che hanno vestito la maglia azzurra.

¡Con este equipo salimos a ganar en cualquier cancha! 🇦🇷



¡Feliz Día de la Patria para todos los argentinos! #25DeMayo #ForzaNapoliSempre 💙 pic.twitter.com/kUeFckvTNq — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) May 25, 2020

Presenti in questa squadra speciale l’eterno Diego Maradona insieme ai più recenti Lavezzi e Campagnaro. Continua ad essere invece escluso Gonzalo Higuain, che, sin dal suo passaggio alla Juve, ha subito una vera e propria damnatio memoriae.