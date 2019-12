Il difensore dell’Hellas Verona Amir Rrahmani, recentemente accostato anche al Napoli in sede di calciomercato, è stato celebrato dalla Serie A e soprannominato “il polpo” per via di una particolare statistica: il centrale kosovaro è infatti il calciatore che ha finora recuperato più palloni di tutti nel massimo campionato italiano, ben 260.

