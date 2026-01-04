LIVE – Lazio – Napoli 0-2: vittoria tranquilla degli ospiti, 3 espulsi e due risse

E’ tutto pronto per la partita tra Lazio e Napoli, gara valevole per la 18a giornata di Serie A. Il 2026 dei Partenopei inizia con una trasferta difficile all’Olimpico contro la Lazio di Sarri che vuole riscattarsi dal pareggio tra le polemiche contro l’Udinese in trasferta. Il Napoli non perde all’Olimpico contro la squadra biancoceleste in campionato dalla stagione 2020/21 (Lazio-Napoli 2-0, 20 dicembre 2020).

1′ – Inizia Lazio-Napoli, con gli ospiti che battono il calcio d’inizio

7′ – Cross di Cancellieri per Noslin: il colpo di testa dell’olandese, però, viene deviato in angolo da Di Lorenzo

13′ – Gol del Napoli: cross di Politano per Spinazzola, che in area di rigore, tira al volo di prima intenzione battendo Provedel, 0-1

17′ – Cross per Hojlund in area di rigore, ma la difesa della Lazio spazza via il pallone mandandolo in angolo

31′ – Gol del Napoli: cross di Politano da calcio di punizione, e Rrahmani anticipa tutti di testa segnando il gol dello 0-2

34′ – Altra occasione sprecata da Noslin che supera Milinkovic-Savic, prima di passarla a Cancellieri: il tiro viene bloccato da McTominay

34′ – Napoli ad un passo dal terzo gol: cross di Neres per Elmas che colpisce di testa, il pallone sbatte sulla traversa

43′ – Ammonito Zaccagni per un fallo su McTominay

45+3 – Finisce il primo tempo: è 0-2 tra Lazio e Napoli. Primo tempo dominato dalla squadra di Conte che è in vantaggio grazie alle reti di Spinazzola e Rrahmani

45′ – Inizia il secondo tempo, con la Lazio in possesso del pallone

53′ – Hojlund sfiora il tris: l’attaccante danese entra in area di rigore, ma il tiro finisce sull’esterno della rete

62′ – Il primo cambio della partita lo effutua la Lazio: entra Lazzari al posto di Pellegrini

64′ – Seconda ammonizione della partita: giallo per Cataldi dopo aver fermato un contropiede di Politano

67′ Problemi per Neres che si accascia al suolo mantenendosi la caviglia: il brasiliano esce dal campo dolorante, accompagnato dai sanitari

69′ – Rissa tra le due squadre, ammoniti Noslin e Rrahmani

70′ – Primo cambio per il Napoli: esce Neres, al suo posto entra Mazzocchi

72′ – Doppio cambio per la Lazio: entrano Belahyane ed Isaksen al posto di Cataldi e Cancellieri

78′ – Altra occasione di testa per Elmas: altro cross di Politano, il macedone colpisce di testa ma la palla finisce sul lato

79′ – Doppio cambio per il Napoli: entrano Gutierrez e Buongiorno per Spinazzola e Rrahmani i due marcatori della partita

80′ – Tiro da fuori area di McTominay che esce fuori non di molto

81′ – Lazio in 10: fallo di Noslin su Buongiorno. Per Massa è step on foot, dunque doppia ammonizione per l’attaccante olandese

86′ – Arrivano gli ultimi cambi per il Napoli: spazio per Ambrosino e Lang che prendono il posto di Elmas ed Hojlund

86′ – Cambio anche per la Lazio: entra Pedro per Zaccagni

87′ – Rissa furibonda tra Marusic e Mazzocchi: entrambi vengono espulsi

90′ – La Lazio sfiora il gol: cross per Guendouzi che colpisce di testa, ma il pallone sbatte sulla traversa

90′ – Assegnati 5 minuti di recupero

90+5 – Triplice fischi dell’arbitro: Lazio-Napoli finisce 0-2. Vittoria meritata per i Partenopei che trovano entrambi i gol nel primo tempo con Spinazzola e Rrahmani. Nel secondo tempo la squadra di Conte resiste, concedendo poche occasioni alla Lazio