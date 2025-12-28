LIVE – Cremonese – Napoli 0-2: Hojlund trova la doppietta prima dell’intervallo

E’ tutto pronto per la partita tra Cremonese e Napoli, gara valevole per la 17a giornata di Serie A. I Partenopei vogliono tornare alla vittoria in trasferta che manca da due mesi, mentre la Cremonese vuole continuare l’ottimo avvio di stagione e vuole la seconda vittoria interna di fila.

1′ – Inizia Cremonese-Napoli, con gli ospiti che battono il calcio d’inizio

4′ – Cross di McTominay bloccato da Audero

7′ – Tiro da fuori area da parte di Terraciano, il pallone finisce tra le braccia di Milinkovic-Savic.

13′ – Gol del Napoli: tiro al volo di Spinazzola deviato dalla difesa della Cremonese, ma la palla arriva ad Hojlund che deve solo mettere il pallone in rete, 0-1.

16′ – Tiro al volo di Bianchetti sugli sviluppi di un calcio di punizione, la palla finisce alta.

24′ – Hojlund entra in area di rigore e si trova davanti ad Audero, ma il portiere classe 97 riesce ad anticiparlo.

28′ – Zerbin entra in area di rigore e cade: per l’arbitro Mariani è tutto regolare visto che è Zerbin a cercare il contatto con Rrahmani

35′ – Hojlund entra in area di rigore anticipando Baschirotto, ma sbaglia il controllo ed Audero arriva sul pallone

40′ – Tiro di Neres dal limite, il pallone finisce fuori

43′ – Cross basso di Spinazzola per Hojlund che, girato di spalle, riesce a servire Di Lorenzo: il tiro del capitano dei Partenopei viene deviato in angolo

45′ – Gol del Napoli: cross di Politano, McTominay viene anticipato, ma Hojlund arriva sul pallone prima di Zerbin e Baschirotto, e segna la sua doppietta, 0-2

45+3 – Finisce il primo tempo: è 0-2 tra Cremonese e Napoli.