LIVE – Udinese – Napoli 0-0: è iniziato il match al Bluenergy Stadium

E’ tutto pronto per la partita tra Udinese e Napoli, gara valevole per la 15a giornata di Serie A. I Partenopei vogliono la quarta vittoria consecutiva in campionato dopo quelle contro Atalanta, Roma e Juventus, mentre l’Udinese vuole tornare alla vittoria in casa che manca dal 1 novembre.
1′ – Inizia Udinese-Napoli, con i padroni di casa che battono il calcio d’inizio
3′ – Tiro di Piotrowski dal limite, la palla va al lato.
10′ – Spinazzola entra in area sulla fascia, e cerca di servire Lang con un cross basso ma Bertola arriva sul pallone prima dell’ala olandese, calcio d’angolo.
15′ – Occasione per Hojlund da calcio d’angolo: il pallone finisce sul petto dell’attaccante danese che però non trova il tempo giusto per tirare: la blocca Okoye.
30′ – Tiro da fuori di Ekkelenkamp, Milinkovic-Savic respinge il tentativo del centrocampista olandese.
33′ – Il primo cartellino giallo della partita lo riceve Zaniolo, per aver sgambettato Elmas.
45′ – 1 minuto di recupero concesso.
45+1 – Finisce il primo tempo: è ancora 0-0 tra Udinese e Napoli.