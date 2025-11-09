LIVE – Bologna – Napoli 0-0: è iniziato il match al Dall’Ara

E’ tutto pronto per la super sfida tra Bologna e Napoli, gara valevole per l’11a giornata di Serie A. La squadra di Conte ha bisogno dei 3 punti per ritrovarsi al primo posto da solo, mentre il Bologna vuole tentare il colpaccio ed entrare nella zona Champions League.

1′ – Inizia Bologna-Napoli, con i padroni di casa che battono il calcio d’inizio.

8′ – Problema muscolare per Skorupski che non ce la fa. Al suo posto entra Massimo Pessina, esordio in Serie A per il classe 2007.

17′ – Occasione per il Napoli: tiro da fuori di Hojlund deviato da Ferguson.

19′ – Altra occasione per il Napoli: contropiede degli azzurri concluso con un tiro a giro debole di Elmas, bloccato da Pessina.

22′ – Prima occasione per il Bologna: colpo di testa di Lucumi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il pallone va alto.

25′ – Nervosismo in campo tra Holm ed Elmas dopo un contrasto del terzino rossoblù sul macedone.

32′ – Grande occasione per il Bologna: tiro pericolosissimo da fuori di Rowe, Milinkovic-Savic respinge il tiro dell’inglese.

35′ – Altro rischio per il Napoli: colpo di testa di Dallinga che esce non di molto.

45′ – 5 minuti di recupero concessi.

45+5 – Finisce il primo tempo: è ancora 0-0 tra Bologna e Napoli.

