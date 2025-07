Live – Stasera quattro azzurri incontrano i tifosi. Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus e Spinazzola rispondono alle domande.

21.29 – Ancora per il centrale: Buongiorno, com’è essere uno dei migliori difensori in Italia? “Io cerco sempre di dare il massimo e di applicarmi lavorando con la squadra. Ci confrontiamo tanto con Juan, con Rrahmani, spero di farlo anche con Beukema. Secondo me è questo che ci ha permesso di fare così bene l’anno scorso, l’identità di squadra dove tutti si impegnavano al massimo per difendere e aiutare. Perciò io preferisco parlare non di difesa ma di fase difensiva, perché è fatta da tutti gli undici“.

21.25 – Domanda per due azzurri: Spinazzola e Juan Jesus sul gol contro la Roma, è una connessione tra di voi o è una cosa dettata dal mister in allenamento? “In allenamento proviamo molte cose – risponde Spinazzola – grazie al piede di Juan e ai miei movimenti… Sono state entrambe le cose, la mia è stata più fortuna, ho chiuso gli occhi (sorride)“. Juan Jesus aggiunge scherzando: “Non era una fortuna quella eh, non è che ho buttato la palla così…“.

21.24 – Sul futuro del capitano del Napoli: Di Lorenzo, chi è stato il tuo allenatore-mentore e se pensi di chiudere la carriera al Napoli: “Sono stato fortunato con gli allenatori, Andreazzoli all’Empoli mi ha dato tantissima fiducia. Poi a Napoli ho avuto prima Gattuso, Ancelotti, Spalletti e ora Conte: sotto questo punto di vista mi hanno dato tutti qualcosa e tutti gli anni cerco di migliorare. Parlando del mio ruolo, penso sia quello che si è evoluto di più negli ultimi anni. Quindi da ogni allenatore ho cercato sempre di prendere il meglio. Per quanto riguarda il fine carriera non lo so. Io sto benissimo a Napoli, mi piacerebbe chiudere qua però è ancora presto. Vediamo...”.

21.21 – Sempre per il forte centrale azzurro: Buongiorno, qual è l’attaccante più forte che hai affrontato? “Quello che mi ha dato più fastidio quando ero a Torino, lì giocavamo molto uomo contro uomo, è stato Romelu Lukaku. Mi ha dato filo da torcere, conosciamo tutti le sue qualità e la sua struttura fisica“.

21.18 – Domanda per Buongiorno, sui duri allenamenti di Mister Conte: oggi in allenamento ho visto delle facce stravolte soprattutto tra i nuovi. Come hanno preso questo inizio di preparazione? “Le facce stravolte le ho viste anch’io perché non sto ancora correndo come loro, per quello che riesco cerco di tenerli su e aiutarli. So che è molto dura, ci sono passato l’anno scorso. Parlando con loro, abbiamo visto che quel lavoro ha dato i suoi frutti. Siamo tutti super disponibili nel faticare, non vediamo l’ora di cominciare“.

21.15 – Domanda per il capitano sui nuovi arrivati Di Lorenzo: “Si sono ambientati subito bene, come ho detto prima di Kevin. Sono arrivati anche Lang, Marianucci, Beukema. Abbiamo cercato noi che siamo da più tempo nel club di farli sentire subito a proprio agio. Penso che quando un calciatore sta bene in un posto e sente la fiducia, riesce a rendere di più. Noi che siamo qui da più tempo stiamo cercando di aiutarli“.

21.12 – Per Juan Jesus sul centenario azzurro: riuscirete a vincere la Champions League? “Sicuramente è un obiettivo, sappiamo la difficoltà della competizione ma faremo del nostro meglio per arrivare il più lontano possibile. Lo stesso vale per il campionato e la Coppa Italia. Ripeto, la qualità c’è, quindi non vediamo l’ora di iniziare e vedere dove arriviamo“.

21.11 –Ancora per il terzino: Spinazzola, che consiglio daresti a De Bruyne sul campionato di Serie A? “Non si possono dare consigli a Kevin, è impossibile (sorridendo). L’unico che gli può dare un consiglio è il mister“.

Si susseguono a ritmo elevato le domande dei tifosi

21.09 – Quesito interessante per il difensore reduce da un infortunio che lo ha tenuto fuori nel finale di stagione: Buongiorno, come sta progredendo il recupero dall’infortunio? “Sta andando bene, oggi per chi c’era all’allenamento mi avrà visto correre. Sta andando sempre meglio. Spero di tornare in campo il prima possibile per aiutare la squadra“.

21.07 – Domanda maliziosa per il capitano azzurro: Di Lorenzo, come ti senti a essere il capitano di De Bruyne? “È arrivato un calciatore molto importante, in questi primi allenamenti lo sta dimostrando anche se non serviva. Mi ha colpito come si è calato nella realtà a Napoli, con grande umiltà. Sono sicuro che ci darà una grossa mano perché è un grandissimo campione“.

21.06 – Arriva il turno dell’esperto difensore brasiliano, l’uomo buono per ogni emergenza: Juan Jesus, al Nord dicono che siete i favoriti per lo Scudetto. Pensate sia vero o vi stanno solo gufando? “La qualità della squadra è migliorata, è nostro dovere difendere lo Scudetto e fare delle cose importanti, la squadra è fortissima e dobbiamo continuare il percorso iniziato l’anno scorso. Dobbiamo fare sempre meglio“.

21.05 – Domanda ancora per il capitano: Di Lorenzo, qual è stato il primo pensiero dopo Parma-Napoli e cosa vi siete detti? Parte dai tifosi entusiasti il coro: “Pedro Pedro Pé” e anche il capitano canta. Poi risponde: “È stata una partita difficile, era importante arrivare con quel vantaggio all’ultima partita. È stata molto tesa a livello mentale, fortunatamente dall’altra parte ci hanno dato una mano“.

21.03 – Tocca all’esterno sinistro che si è fatto trovare pronto nella parte decisiva del torneo scorso: Spinazzola, come ci si sente ad indossare questa maglia ed aver fatto la storia del Napoli? “È molto importante per me e per tutta la squadra, voi siete incredibile e ce lo state dimostrando anche in ritiro. Vincere è stato ancora più bello, vedervi felici per tutta la città è stato davvero emozionante“.

21.02 – La seconda domanda è per il difensore Alessandro Buongiorno: Ti aspettavi di vincere subito lo Scudetto al tuo primo anno al Napoli? “Sicuramente è stata una cosa inaspettata, nessuno avrebbe scommesso su di noi. Io sono stato contento di arrivare a Napoli, per i tifosi e i compagni che ho trovato. Poi siamo riusciti a raggiungere questo traguardo speciale.“.

21.00 – Inizia a parlare il capitano Giovanni Di Lorenzo: Come ti sei sentito a vincere due scudetti da capitano? Il prossimo obiettivo potrebbe essere la Champions League? “Una emozione incredibile alzare il secondo trofeo da capitano, anche se Maradona resta irraggiungibile per tutti. Il merito è di tutti i compagni e della squadra che ha fatto un lavoro incredibile. Il prossimo obiettivo è puntare a far meglio dell’anno scorso”.

Stasera a Dimaro in Piazza Madonna della Pace si svolgerà l’ormai consueto e graditissimo incontro tra alcuni calciatori azzurri ed i tifosi. I tantissimi presenti potranno porgere le proprie domande a capitan Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus e Spinazzola.

A breve ci sarà l’inizio dell’evento, previsto a partire dalle 20:45.