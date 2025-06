LIVE – DE BRUYNE DAY – Oggi il belga arriva a Fiumicino! Poi visite e firma: gli aggiornamenti in tempo reale

10:12 – De Bruyne è a Villa Stuart per le visite mediche! Grande entusiasmo tra i tifosi presenti; in tantissimi hanno accolto il belga al momento del suo arrivo

09:54 – Grande attesa a Villa Stuart per De Bruyne; le forze dell’ordine sono già a lavoro per gestire l’afflusso di tifosi in arrivo per accoglierlo

9:35 – Kevin De Bruyne ha appena lasciato Fiumicino, direzione Villa Stuart. Il trequartista si sta recando lì per sottoporsi alle visite mediche

09:06 – Il volo privato di Kevin De Bruyne è atterrato a Fiumicino

09:05 – Sono iniziate le manovre d’atterraggio

08:55 – Molti tifosi su Flightradar24 stanno seguendo il volo di De Bruyne

08:35 – L’aereo sta sorvolando il nostro paese. Arrivo previsto per le 9.15 a Fiumicino

07:54 – Sarà un mese intenso per De Bruyne tra visite, firma e poi vacanze; la presentazione è prevista a luglio

07:23 – E’ partito puntuale l’aereo che sta portando De Bruyne a Roma: arrivo previsto verso le 9.06

Oggi 12 giugno 2025 sarà il De Bruyne Day! Il fuoriclasse belga sta per arrivare in Italia, più precisamente a Fiumicino, per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con il Napoli. Il primo grande colpo di questo calciomercato è ormai cosa fatta; grazie al lavoro del direttore sportivo, Giovanni Manna, e all’appeal di Antonio Conte come allenatore, uno dei più grandi centrocampisti degli ultimi anni sbarca in Serie A. Segui il live con tutti i dettagli sull’arrivo di De Bruyne con aggiornamenti continui sul nostro sito!