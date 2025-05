Live Parma – Napoli: siamo ancora avanti!

La Lazio fa il suo dovere in pieno e riprende due volte l’Inter. Questa è la notizia migliore. Per il resto un brutto e sfortunato (3 legni) Napoli. Lukaku non pervenuto, Raspadori sotto tono. I cambi incidono poco fino all’azione di Neres in pieno recupero che si guadagna un rigore netto. Doveri trova il fallo (molto opinabile) di Simeone ad inizio azione e dopo un lunghissimo check annulla la massima punizione. Ci ritroviamo ancora primi, in modo del tutto inaspettato e stavolta veramente rocambolesco.

104′ – Doveri accorcia il recupero e fischia la fine.

100′ – Doveri ritorna sulla sua decisione. Niente rigore e si gioca ancora.

96′ – Tira Neres, non voglio guardare!

94′ – Neres dribbla all’indietro e costringe Mazzocchi al fallo da giallo.

90′ – 7′ di recupero: il Napoli deve buttare il pallone avanti,

90′ – Non si gioca, il Parma perde tempo.

87′ – Valeri ferma ancora il gioco. Scontro tra due giocatori del Parma.

85′ – Tutto con molta calma, sotto gli occhi di Valeri.

81′ – Ultimi dieci minuti di speranza; il Napoli sembra anche sulle gambe. Il Parma gioca alla morte, a salvezza già in tasca.

79′ – Escono Politano e Lukaku, dentro Ngonge e Simeone.

77′ – Finalmente buone notizie da Milano, ma il Napoli deve vincere.

75′ – Esce Hernani, dentro Bernabè

72′ – Azzurri tutti avanti, ripartenza pericolosa e Di Lorenzo si gioca il giallo.

70′ – Punizione di Scott e Suzuki devia sulla traversa; Napoli sfortunatissimo!

69′ – si gioca le carte della disperazione Conte: dentro Neres e Billing, fuori Gilmour e Raspadori.

68′ – Serve accelerare il gioco, il Napoli non riesce a rendersi pericoloso.

65′ – Fallo in attacco di Lukaku, Suzuki riprende il gioco con calma.

64′ – I ducali hanno arretrato il raggio di azione, adesso puntano sulle ripartenze veloci. Il Napoli non trova soluzioni.

62′ – Entra Hainaut al posto di Leoni. Cambia la marcatura su Lukaku.

57′ – Napoli sfortunato: crosso di Politano e traversa a portiere immobile.

55′ – Non succede molto, gli azzurri provano a cambiare l’inerzia del match.

48′ – Calcio d’angolo per il Parma, pallone pericoloso che attraversa l’area e finisce in fallo laterale. Il Napoli deve svegliarsi!

46′ – Poca opposizione sulla trequarti: Sohm controlla e batte forte a rete, Meret vola in angolo.

46′ – Calcio di inizio per il Napoli; non ci sono stati cambi per gli azzurri. Si attende qualche attimo per garantire la contemporaneità con le altre gare.

Prima frazione sotto – tono per gli azzurri che soffrono l’inizio veloce del Parma. Nella parte centrale del tempo i ducali si abbassano lasciando il possesso al Napoli. Tanto giro palla ma poche occasioni create, a parte il clamoroso palo di Anguissa. Ottimo salvataggio di Meret, i padroni di casa si rendono sempre pericolosi in contropiede. Tanti errori di misura dalla catena di destra, il gioco si sviluppa poco dall’altro lato con Raspadori e McTominay sottotono. Lukaku sempre anticipato. Intanto l’Inter è in vantaggio, in modo anche fortunoso. Il Napoli ha solo un risultato dalla sua stasera. L’alternativa per scompigliare la difesa di casa è il brasiliano Neres. Resta un tempo intero a disposizione.

46′ – 0-0 dopo i primi 45 minuti. Non basta agli azzurri.

44′ – Un minuto di recupero

42′ – Lukaku ruba palla a due passi dalla parta, ma il gioco è fermo.

38′ – Adesso il Parma è rintanato, gli azzurri spingono. Lukaku finora sempre anticipato dal giovane Leoni.

33′ – Azzurri sfortunati, controllo volante e tiro di Anguissa, palo a portiere battuto!

30′ – Politano perde banalmente il pallone, Parma in contropiede, l’azione si sviluppa a destra fino al tiro di Sohm, grande intervento volante in corner del portiere azzurro.

27′ – Negli ultimi minuti il Parma si è abbassato, alla ricerca degli spazi in ripartenza.

24′ – Gli azzurri cercano di tessere il gioco, ma sono troppi finora gli errori di misura nei passaggi.

18′ – Ancora l’attaccante del Parma, tiro centrale bloccato da Meret.

17′ – Buona ripartenza, Politano non tira e serve al centro: rimpalli e palla fuori area.

15′ – Lukaku subisce fallo e il Parma continua a giocare; Conte protesta e Doveri lo ammonisce.

11′ – Entra in area Politano da sinistra e tira a giro, non difficile l’intervento del portiere di casa.

10′ – Parma che appoggia molto sulle due punte, gli azzurri provano a muovere il pallone.

5′ -entra in area da sinistra il Parma, cross basso che Meret blocca.

4′ – Calcio d’angolo per gli azzurri, batte Politano, senza sviluppi.

3′ – Bonny converge dalla sinistra e tira a giro, facile per Meret

2′ – Pellegrino fermato in fuorigioco, Parma aggressivo, gli azzurri ragionano.

20:49 – Inizia la sfida decisiva per le sorti del campionato. Gli azzurri attaccano dalla sinistra dello schermo. Calcio di inizio per il Parma.

20:42 – Le squadre entrano in campo agli ordini dell’arbitro Doveri. Formalità di rito in corso.

20:30 – Le squadre sono rientrate negli spogliatoi dopo il riscaldamento.

20:06 – In campo i calciatori azzurri per il riscaldamento. Grande entusiasmo dal settore ospiti.

20:01 – Dalle distinte si evince l’assenza di Okafor; il giocatore non è in panchina per un affaticamento muscolare.