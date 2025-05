Live Napoli – Genoa, Anguissa vicino al vantaggio

55′ – Finalmente una buona azione Di Lorenzo entra in area e crossa, il tiro di Anguissa è frenato dai difensori. Il portiere blocca.

51′ – Politano dal fondo prova a mettere al centro, la sfera giunge a Raspadori che dalla linea di fondo tira; facile l’intervento del portiere.

49′ – Il Napoli prova ad attaccare. Atmosfera non caldissima al Maradona.

21:51– Inizia la ripresa.

Fine Primo Tempo – Servirà ben altro nella ripresa. Prima frazione sotto tono; comincia male, con Lobotka che si accascia e deve uscire. Il Genoa pressa alto e concede qualcosa dietro; infatti il Napoli passa subito in vantaggio con Lukaku lanciato da McTominay nell’uno contro uno con il diretto avversario. Poi si spegne la luce, gli ospiti – ben motivati nonostante la posizione tranquilla – prendono il sopravvento e di forza assediano l’area azzurra per qualche minuto: quanto basta per raggiungere il pari. Poi poco Napoli e spalti ammutoliti. Serve trovare il piglio giusto e soluzioni differenti in avanti. Lukaku è isolato, Raspadori si abbassa troppo per ricevere un pallone; il centrocampo non costruisce e filtra poco sulla spinta ospite. C’è ancora tempo, ma per cambiare il canovaccio di questa gara serve tutta l’esperienza di mister Conte.

21:36 – Fischia Piccinini, squadre negli spogliatoi per l’intervallo. Risultato di 1 a 1.

21:36 – Terzo minuto di recupero e corner per gli azzurri dalla sinistra: 6 giocatori in area ma Di Lorenzo colpisce male e spedisce nettamente fuori.

21:29 – Minuti concitati al Maradona, gli azzurri sembrano aver accusato il colpo.

21:26 – Si percepisce la delusione, ma la squadra deve reagire. Raspadori prova ad abbassarsi per giocare il pallone, finora la prima impostazione sta passando per i piedi di Anguissa.

21:20 – Gli azzurri si fanno sorprendere dalla foga dei genoani, gli azzurri non riescono a liberare fino al colpo vincente di Ahanor.

21:19 – Continua il black-out: pareggiano gli ospiti palla sul palo e sfortunata deviazioni di Meret.

21:18 – Pinamonti di testa su assist da tiro fermo: traversa alta.

21:14 – Scappa Messias sulla destra, non ci arriva Pinamonti. Difesa azzurra scoperta stavolta.

21:13 – Superata la metà del primo tempo. Insiste il Napoli che prova ad aggredire l’avversario.

21:11 – Politano insiste, imbucata per Rapadori che tira sul primo palo: il portiere ospite si rifugia in corner.

21:08 – Il Genoa resta alto, il Napoli ragiona e muove il pallone.

21:03 – Azione per vie centrali: combinano Anguissa e McTominay, Scott serve centrale Lukaku che brucia l’avversario diretto e la incrocia sull’uscita del portiere. Napoli in vantaggio!

21:03– Segna Romelu.

21:01 – Entra lo scozzese Gilmour. Applausi per lo slovacco uscito dolorante alla caviglia.

20:59 – Tegola in casa azzurra, Lobotka dopo un controllo del pallone si accascia a terra; cambio inevitabile. Pronto Gilmour a subentrare.

20:56 – Rovesciata di McTominay, alta. Bella azione corale, con l’ultimo suggerimento a centro area da parte di Anguissa.

20:53 – Primo squillo azzurro: Politano lavora dalla sinistra, converge e tira a giro. Palla fuori di poco.

20:51 – Ospiti aggressivi in pressing alto, il Napoli prova ad impostare.

20:46 – Zuccata tra Lukaku e Otoa, gioco fermo.

20:45 – Squadre in campo e formalità di rito esaurite. L’arbitro Marco Piccinini della sezione di Forlì sta per fischiare l’inizio della gara. Primo pallone per il Genova, Napoli attacca da destra a sinistra dello schermo.

20:36 – Lo speaker del Maradona sta leggendo le formazioni delle squadre in campo.

20:33 – Scott McTominay riceve il premio di miglior giocatore per il mese di aprile.

20:05 – Squadre in campo per il riscaldamento. Il Maradona è sold-out.

Squadre pronte per la gara di stasera valevole per la 36esima giornata di Serie A. Sciolto l’unico dubbio di formazione per gli azzurri, con Lobotka regolarmente in campo. In avanti ancora fiducia per Raspadori a fianco di Lukaku. Per gli ospiti Vieira opta per Norton-Cuffy e Vitinha insieme a Messias dietro l’unica punta Pinamonti.

Le Formazioni ufficiali

Napoli (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Oliveira, Spinazzola, Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Lukaku, Raspadori. All. Conte

Genoa (4-2-3-1): Siegrist, Sabelli, Otoa, Vasquez, Ahanor, Frendrup, Masini, Norton-Cuffy, Messias, Vitinha, Pinamonti. All. Vieira