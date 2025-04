Termina il primo tempo; Napoli – Torino 2-0

Squadre negli spogliatoi per l’intervallo. Termina 2-0 il primo tempo tra Napoli e Torino.

Iniziano benissimo gli azzurri, subito in vantaggio – al minuto 6 – con lo scozzese Mc Tominay.

Lunga fase a ritmi bassi, poca l’intensità in campo. Il Napoli non affonda in cerca del raddoppio, ma concede il possesso palla agli ospiti.

Il Torino, con la mente sgombra da qualsiasi problema di classifica, gioca in tranquillità e propone molti uomini oltre la linea del pallone.

Si mettono in evidenza Linetty in costruzione, Elmas a rifinire ed il prestante centravanti scozzese Adams nella zona calda.

Gli azzurri restano concentrati, e la porta difesa da Meret non corre rischi.

Nel finale del tempo ancora lo scozzese Mc Tominay in rete, Scott segna la sua undicesima rete in questa stagione, e rende più corposo il vantaggio azzurro.

Grande dimostrazione di solidità e concretezza; adesso bisogna ripetersi nel secondo tempo.