Il Napoli chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0 sul Torino, grazie al solito Scott McTominay. Lo scozzese, ha realizzato la sua seconda doppietta con gli azzurri, dopo quella contro l’Empoli. Partita finora con un solo padrone in campo, ovvero la squadra di Antonio Conte.

Poche occasioni da parte degli ospiti, che non creano nulla di pericoloso alla difesa partenopea.