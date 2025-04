Anche Lobotka chiede il cambio: fuori gli amuleti

Minuto 85 al Maradona: il Napoli sta concludendo in tranquillità il match contro il Torino, rintuzzando le velleitarie intenzioni di rimonta avversarie.

Lobotka chiede il cambio e si tocca la coscia destra: subito in campo Gilmour al suo posto.

Stasera la sorte non sembra per niente amica degli azzurri: dopo Anguissa e Buongiorno anche il centrocampista slovacco è costretto ad uscire per noie fisiche.

Tutti da rivedere nelle prossime ore, la speranza è che siano disponibili per i prossimi decisivi impegni.