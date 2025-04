Manna a DAZN: “Concentrati sul presente. Ci stiamo giocando qualcosa di importante”

Il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, ha rilasciato un’intervista a DAZN nel pre partita di Napoli-Empoli: “Le stagioni sono lunghe, complivate e piene di difficoltà. Bisogna saper affrontare e uscire dai momenti difficili. Stiamo facendo un percorso che ci sta facendo lottare per un sogno. Dobbiamo rimanere concentrati su quello che è il nostro obiettivo quotidiano e cioè lavorare.”

“Noi dobbiamo essere orgogliosi perché siamo partiti da lontano; abbiamo costruito una squadra che è al suo anno zero.Siamo in una posizione che ci permette di sognare, ma dobbiamo viverla con spensieratezza e non farci sopprimere dalla pressione. Oggi giochiamo contro una squadra che lotta per salvarsi, dobbiamo essere pronti a fare una partita sporca e a lottare fino alla fine.”

“Siamo estremamente concentrati sul presente dato che ci stiamo giocando qualcosa di importante. Per il futuro stiamo già lavorando e a tempo debito ne parlaremo ma ora non è il momento. Ci stiamo giocando qualcosa di troppo importante.”