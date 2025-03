L’estermo difensore azzurro, Alex Meret, ha rilasciato un’intervista a DAZN nel post partita della sfida contro il Milan, vinta per 2-1 dal Napoli: “Ho studiato prima della partita Gimenez come rigorista e per fortuna sono riuscito a pararlo. È stato un momento importante, ma ancora più importante è la vittoria conquistata stasera.”

“Scudetto? Noi pensiamo partita per partita e crediamo in noi stessi. Abbiamo un popolo fantastico che ci segue sempre; vedremo a fine campionato dove saremo.”