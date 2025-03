Lukaku a DAZN: “Vittoria importante! Contento dei ragazzi: stiamo facendo bene”

L’attaccante belga, Romelu Lukaku, è stato intervistato da DAZN subito dopo il fischio finale della sfida tra Napoli e Milan: “La vittoria di stasera è importante, sono contento dei ragazzi. Avevamo preparato la gara in un modo, ma il mister stamattina ha cambiato idea. Abbiamo sofferto nella ripresa, ma l’abbiamo portata a casa e va bene così.”

“L’Inter che continua a vincere? Abbiamo risposto bene sul campo, dobbiamo lottare fino alla fine? Qui io sto zitto, non come in nazionale; lascio parlare Giovanni. In ogni caso, siamo un grande gruppo, sono contento di ciò che abbiamo fatto fino ad ora.”