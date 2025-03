Conte a DAZN: “Vittoria importante per noi: bisogna recuperare tutti. Stiamo facendo qualcosa di straordinario”

L’allenatore azzurro, Antonio Conte, è stato intervistato da DAZN dopo la sfida di stasera tra Napoli e Milan: “Il primo tempo abbiamo praticamente dominato. Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene ma poi siamo calati. Non dimentichiamo che il Milan è un’ottima squadra che era partita con l’obiettivo dello scudetto e che a gennaio si è rinforzata. Anguissa l’ho rischiato, ha avuto un problema all’aduttore recentemente. McTominay non è potuto esserci. Neres anche non era al top. Ci stava il calo nella ripresa, è quasi subentrato un po’ di timore; era importante fare risultato stasera e i ragazzi lo sapevano.”

“Siamo partiti a inizio anno per tornare in Europa, nemmeno in Champions, ma siamo lì. Dopo otto mesi di lavoro, sarebbe folle non credere in qualcosa di straordinario. Davanti a noi c’è una corazzata che dovrebbe fare un campionato a parte, con tutto il rispetto per le altre. Per noi sarà importante recuperare tutti; con tutto l’organico a disposizione possiamo riuscire a dire la nostra.”

“Oggi non era facile; giocare dopo l’Inter che va a sei punti di distacco, vedersela con il Milan. C’erano i presupposti per far sì che ci fosse un distacco importante tra noi e l’Inyer. Il prossimo turno noi andremo a Bologna, mentre sulla carta l’Inter ha un partita più facile.”

“Abbiamo bisogno di recuperare tutti, come dicevo prima; oggi dovevamo giocare 4-4-2 con McTominay esterno sinistro e Raspadori in avanti. Invece ho dovuto rischiare Neres e Anguissa; oggi è successo di tutto. Ho dovuto risolvere il problema velocemente dopo che avevamo preparato la gara in un altro modo. Mi sono dovuto far dare una Tachipirina, perché ho un forte mal di testa. Oggi è stata una giornata lunga e faticosa.”

“Il mio inserimento a Napoli e nel Napoli è stato perfetto, anche al di sopra delle aspettative. Lo dissi in ritiro che era la prima volta che stavo ricevendo senza avere ancora dato nulla. Oggi in parte abbiamo restituito quell’entusiasmo che c’era a Dimaro. Oggi dobbiamo renderci conto di star facendo qualcosa di straordinario. Dobbiamo concentrarci sul presente ed essere feroci. Dopo queste ultime otto partite, penseremo al futuro.”