Politano a DAZN: “Concentrati su noi stessi; Roma squadra difficile da affrontare”

Matteo Politano, esterno d’attacco azzurro, è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Roma-Napoli, sfida in programma alle 20:45 allo Stadio Olimpico: “Dobbiamo essere concentrati su noi stessi, sappiamo che oggi sarà difficile. La Roma soprattutto in casa è una squadra difficile da affrontare da quando è arrivato Ranieri.”

“Ho avuto la fortuna di conoscere il mister all’Inter ma all’epoca non ebbi la fortuna di entrare nella sua mentalità. Quest’anno l’unico modo per continuare a restare protagonista qui a Napoli era dare tutto in campo per la squadra come ci chiede di fare Conte.”

“Vediamo come loro approcciano alla gara, possono cambiare modulo da un momento all’altro. Anche noi abbiamo studiato più assetti tattici per questa partita.”