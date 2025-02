Manna a DAZN: “Concentrati sul nostro percorso; Comuzzo? Ragazzo di prospettiva. Su Saint-Maximin…”

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato diverse dichiarazioni ai microfoni di DAZN a ridosso della partita tra Roma e Napoli di stasera: “Il nostro è un lavoro quotidiano, ogni risultato positivo accresce la consapevolezza di questo gruppo che sta facendo un lavoro incredibile. Dobbiamo restare concentrati e andare avanti di partita in partita.”

“Questa è stata una sessione di mercato un po’ complicata per noi; abbiamo dovuto vedere uno dei nostri migliori giocatori. Stiamo lavorando per migliorare la rosa. Comuzzo? Ragazzo di grande prospettiva, al quale siamo interessati, ma non vogliamo andare oltre quelli che sono i nostri parametri.”

“Avendo perso un componente importante della rosa non è facile; in questo mese abbiamo cercato di fare il meglio. L’affare legato a Sain-Maximin non è semplice, non è un nostro giocatore in ogni caso. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.”

“Dobbiamo restare concentrati e guardare solo a noi stessi, e non si tratta di parole di circostanza. Abbiamo dimostrato di avere gli attributi giusti, la squadra rispecchia i valori dell’allenatore. Bisogna continuare a lavorare per non vanificare quello che si è fatto fino ad ora. Giocare prima o dopo le altre squadre al momento non è importante.”