Manna a DAZN: “Non pagheremo cifre fuori mercato! Seguiamo diversi profili”

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato diverse dichiarazioni a DAZN nel pre partita della sfids del Maradona di oggi, Napoli-Juventus: “Sicuramente Adeyemi e Garnacho sono due nomi che ci interessano, anche se non sono gli unici. Cercheremo di valutare le opportunità che potranno presentarsi negli ultimi giorni. Non andremo a pagare cifre fuori mercato; sostituiremo Kvara, non ci tiriamo indietro, ma sempre rispettando i nostri parametri.”

“Oltre ad Adeyemi e Garnacho abbiamo anche altre idee; non vogliamo far illudere i tifosi. Siamo attivi sul mercato e vogliamo prendere qualcuno che possa davvero contribuire al nostro percorso.”

“Siamo soddisfatti del lavoro del mister e dello staff; è un percorso il nostro, ma se vogliamo competere in Italia e in Europa in ogni sessione di mercato dobbiamo migliorare la squadra pezzo dopo pezzo. Le partite sono molto complicate quindi avere giocatori forti a disposizioni per cambiarle fa sempre comodo.”