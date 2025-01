Di Lorenzo a DAZN: “Partita importante: siamo pronti! Vincerà chi sbaglierà meno”

Il difensore e capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato un’intervista a DAZN nel pre partita di Napoli-Juventus, in programma quest’oggi alle 18:00 allo Stadio Maradona: “Sappiamo tutti l’importanza che ha questa partita qui a Napoli, ma noi dobbiamo essere bravi a rimanere in partita e a non farci distrarre da altre cose. Sarà una partita difficile contro squadra forte.”

“Abbiamo fatto degli step in avanti, siamo cresciuti tanto in questa prima fase del campionato. Ultimamente stiamo cercando di muoverci tanto all’interno della partita, è quello che ci chiede il mister. Siamo pronti ad affrontare la partita di oggi.”

“Queste partite vengono decise da dettagli ed episodi. Chi sbaglierà meno avrà più possibilità di vincere.”