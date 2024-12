Mathias Olivera, difensore del Napoli, ha rilasciato diverse dichiarazioni a DAZN nel pre partita di Napoli-Venezia, in programma oggi alle 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona: “Noi sappiamo di dover vincere; perché giochiamo in casa e perché è l’ultima partita dell’anno.”

“Il mister ci tiene a continuare a far bene e quindi anche riuscire a non subire gol è importante per fare risultato anche oggi. Dal primo minuto dobbiamo fare il massimo e trovare il gol il prima possibile.”