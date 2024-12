Manna a DAZN: “Partita difficile, dobbiamo meritare di vincere; gennaio mercato complicato. Danilo? E’ forte”

Il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, è stato intervistato da DAZN a ridosso della sfida contro il Venezia di oggi allo Stadio Maradona: “Sicuramente è una partita complicata contro una squadra ben allenata e che è in un periodo positivo. Tutte le partite sono difficili e noi dobbiamo sempre dimostrare di meritare di vincere. Il mister ieri ha parato di obiettivi minimi e noi sappiamo quali sono i nostri. Quando si lavora duro come stimo facendo noi, i risultati poi arrivano. Andiamo avanti per la nostra strada convinti di quello che stiamo facendo.”

“La finestra di mercato di Gennaio é un complicata perché è più facile rompere degli equilibri che migliorare la rosa. Danilo è un giocatore forte, lo conosco, ma non abbiamo parlato ancora con la Juve. Potremo intervenire in difesa, vedremo come si metteranno le cose.”

“Noi siamo partiti quest’anno con un percorso nuovo, consolidando quello che di buono c’era già. Poi abbiamo preso dei giocatori che sono andati a completare il pacchetto dei titolari. In questo momento se si interviene si deve aggiungere qualità, e se faremo qualcosa sarà in questa direzione. Però ripeto è importante che ci siano le condizioni giuste.”