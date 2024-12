Manna a DAZN “Guardiamo noi stessi. Osimhen? È presto per il mercato”

Il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, è stato intervistato da DAZN a ridosso della sfida tra Napoli e Lazio del Maradona: “Noi stiamo lavorando sempre e solo su noi stessi; non guardiamo gli altri o la classifica. Ogni partita è importante, cerchiamo di costruire lo spirito di squadra per andare avanti al meglio.”

“A noi per Osimhen non ci ha chiamato nessuno. Victor è di proprietà del Napoli, ora gioca nel Galatasaray, ma se ne sta parlando fin troppo. In questo momento siamo concentrati sul campo. In estate abbiamo fatto tanto, se ci sarà bisogno opereremo anche nella sessione invernale. Ma ora non è il momento di parlare di queste cose.”

“Ovviamente noi siamo fortemente concentrati sul campionato, se ci sarà la possibilità di poter migliorare la rosa a gennaio lo faremo. Oggi abbiamo però una partita importante contro una squadra forte che cambia 9 giocatori su 11, visto che di noi si dice che ne cambiamo 11 su 11, c’è da dire che anche loro ne cambiano diversi. Affrontiamo una squadra forte allenata da un tecnico che ha sempre fatto bene a meritatamente è arrivato alla Lazio. C’è solo da far bene stasera, è quello il nostro obiettivo.”