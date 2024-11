Conte a DAZN: “Pensiamo a noi e a migliorare sempre; Rrahmani giocatore maturo”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato diverse dichiarazioni a DAZN nel pre partita di Napoli-Roma, sfida in programma per le 18:00 al Maradona: “Ogni partita deve essere uno stimolo per noi, a prescindere dalla classifica dobbiamo guardare a noi stessi. Non dobbiamo guardare gli altri, significherebbe confrontarsi con delle realtà di tipo di diverso come l’Inter che è campione d’Italia e l’Atalanta che lo scorso anno ha vinto l’Europa League. Noi siamo all’inizio del nostro percorso, quindi al di là de risultato è importante migliorare di partita in partita.”

“Nel calcio ci sono dei luoghi comuni difficili da sfatare. Rrahmani è un giocatore forte, maturo; le sue prestazioni non dipendono da chi gli gioca di fianco. In ogni caso la fase difensiva non viene fatta solo dai difensori bensì da tutta la squadra, dunque è importante non lasciare i difensori da soli. Poi ovvio che comunque avere vicino un giocatore come Buongiorno che ha 24 anni e ha margini di crescita importanti, può solamente aiutare.”