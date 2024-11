Manna a DAZN: “Siamo in un ottimo momento. Rinnovo Kvara? Offerta fatta a luglio, cerchiamo l’intesa”

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato diverse dichiarazioni a DAZN nel pre partita di Napoli-Atalanta: “Siamo contenti, arriviamo da un momento positivo. Queste sono partite che ci fanno capire il percorso stiamo facendo. Affrontiamo oggi una grandissima squadra; ci sono di fronte di più grandi allenatori del panorama italiano, quindi sarà un piacere assistere a una partita come questa. L’Atalanta è una grande squadra, ha vinto Europa League l’anno scorso.”

“Con Kvara e il suo entourage stiamo parlando; abbiamo già fatto un’offerta a luglio e stiamo continuando a dialogare. Ci aspettiamo un’evoluzione in tempo breve della situazione, altrimenti in ogni caso il giocatore ha comunque altri due anni di contratto.”

“Scott è un giocatore importante, non lo scopriamo certo oggi. Si è calato con rapidità nel calcio italiano, siamo contenti di lui come di tutti gli altri che sono arrivati. Per noi Scott é importante e sta facendo bene.”