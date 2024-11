Triplice fischio al Maradona, il Napoli cade per la seconda volta dall’inizio del campionato. Vittoria degli ospiti per 3-0 grazie alla doppietta di Lookman, che raggiunge Kvaratskhelia in lista marcatori a 5 gol, e la rete sul finale del capocannoniere Retegui. Gli azzurri restano primi in classifica a 25 punti, i bergamaschi salgono attualmente in seconda posizione a 22 in attesa dell’Inter a 21.