Politano a DAZN: “Sempre bello giocare qui! Stasera tappa importante per noi”

L’esterno d’attacco azzurro, Matteo Politano, si è concesso ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida tra Milan e Napoli in programma stasera a San Siro: “Emozionato per stasera? É sempre bello venire a giocare in questo stadio e giocare questo tipo di partite. Ci arriviamo da primi in classifica e dobbiamo dimostrare di meritare di stare dove siamo.”

“Vincere stasera? Sicuramente ci darebbe fiducia per le prossime partite, ma il campionato è lungo ci sono tante squadre di alto livello. Oggi però sarebbe un tassello da mettere in più.”

“L’assenza di Theo Hernandez? Sicuramente per me è un vantaggio non affrontarlo, sappiamo tutti che giocatore è. Per loro è un’assenza importante ma senza dubbio i giocatori che lo sostituiranno saranno all’altezza.”