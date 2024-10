McTominay a DAZN: “Vogliamo dare il meglio! Ci sono tanti giocatori di qualità in rosa”

Il centrocampista scozzese è stato intervistato nel pre partita di Napoli-Lecce, in programma oggi alle 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona: “Come riuscire a battere il Lecce? Vogliamo cercare di giocare al meglio e di fare i gol necessari per vincere.”



“Conte? Il mister si concentra sulla tattica e sul segnare il più possibile, aiuta tutti nel dare il meglio in campo.”

“Quale caratteristica ruberei ad uno dei miei compagni? Ruberei la finalizzazione di Lukaku, anche se in squadra ci sono tanti giocatori di qualità in squadra.”