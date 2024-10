Conte a DAZN: “Oggi è importante vincere. Si al possesso palla, ma puntando a fare gol”

Il tecnico azzurro, Antonio Conte, ha rilasciato diverse dichiarazioni a DAZN a ridosso della sfida tra Napoli e Lecce in programma oggi alle 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona: “Rispetto alla formazione con l’Empoli abbiamo fatto quattro cambi con Meret al posto di Elia Caprile, che ha fatto bene in queste partite, Olivera e i due esterni Neres e Ngonge.”

“Cambi nella formazione titolare? É importante vincere non far riposare i giocatori oggi non sta scritto da nessuna parte che vinceremo la partita.”

“Il mio primo gol in Serie A al San Paolo con il numero 10? Era un 10 per caso, ero abituato più al 4 o all’8 numeri da faticatore.”

“Io penso che la cosa principale sia riuscire a fare un po’ di tutto; se si fa un possesso orizzontale è fine a se stesso. Noi cerchiamo di metterci un po’ tutto, si al possesso ma verticalizzando in avanti. L’obiettivo è sempre quello di cercare ad andare a fare gol.”