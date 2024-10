Manna a DAZN: “Romelu importante per noi, contento per Gilmour. Oggi partita importante”

Il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, ha rilasciato diverse dichiarazioni a DAZN a ridosso della sfida tra Empoli e Napoli al Castellani: “Romelu non lo scopriamo certo oggi; è un campione sia sul piano umano che professionale. Sapevamo non avesse fatto la preparazione e che però volesse determinare ed essere importante per il Napoli.”

“Abbiamo un grande allenatore che tiene tutti sul pezzo sempre. Siamo convinti del valore dei nostri ragazzi, che giochi Lobotka o Gilmour è la stessa cosa. Sono contento per lui essendo la prima da titolare in campionato.”

“Sicuramente banale dire che oggi è una partita importante, dato che lo sono tutte. Dopo la pausa è sempre complicato ripartire. L’Empoli è una squadra difficile da affrontare; dopo oggi avremo poi una serie di partite che ci diranno qualcosa in più su quale sarà il nostro percorso.”