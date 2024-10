Manna a DAZN: “Le pressioni fanno parte del nostro lavoro; fondamentale restare uniti e lavorare”

Il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, è stato intervistato da DAZN a ridosso della sfida tra Napoli e Como allo stadio Diego Armando Maradona: “Le pressioni fanno parte di questo lavoro. Le abbiamo noi stessi all’interno ma ci sono pressioni provenienti anche dall’esterno. Noi dobbiamo restare tranquilli, fare il nostro percorso e pensare partita per partita.”

“Sicuramente le riflessioni del mister sul Como si basano sul fatto che sia un club neopromosso che sta sorprendendo. Il Napoli viene da una stagione fallimentare, ma non possiamo e essere considerati una sorpresa. La squadra è unita, rimaniamo sereni e concentrati.”

“McTominay è un giocatore importante ma non lo scopriamo certo oggi; non è stato semplice ma la sua volontà è stata determinante. Siamo contenti che sia con noi, speriamo ci possa dare una mano, lui come tutti gli altri.”

“La situazione di Kvara è chiara; ha tre anni di contratto, ma stiamo parlando del rinnovo. Con tranquillità parleremo con lui e il suo agente.”